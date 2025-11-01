Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti.

Mikail Bıyıklı  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı ziyaret etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta Eller Sanatçıları Çarşısı'nı gezerek ustalardan yaptıkları ürünler hakkında bilgi alıp sohbet etti.

Bir süre yanına oturduğu ahşap ürünler yapan ustayı izleyen Erdoğan, bu sırada çalan "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısına da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ustalar tarafından tablo, maket gemi, tespih, rahle ve atkı hediye edildi.

Ziyarette Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile diğer yetkililer eşlik etti.

