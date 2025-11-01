Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,876.00
BTC/USDT
110,001.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazı kaldırılıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız

01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz.

İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil.

Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız.

(Sındırgı) Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Afet Yönetim Merkezi'nin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek.

Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık.

(Terör örgütünün silah bırakması) İlgili birimlerimiz gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz.

(DEM Parti'yle görüşme) İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız.

Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar.

(Terörsüz Türkiye) Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız.

(Terörsüz Türkiye) Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 yılda gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu
Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı
Afetlerde kesintisiz iletişim için Sayısal Telsiz Sistemi, 60 ilde devreye alınacak
Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız

Ankara'da UNRWA Ofisinin kurulmasına yönelik anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı

Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm gövdesini taşın altına koymaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm gövdesini taşın altına koymaya hazır
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet