Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesini gezerek vatandaşlarla sohbet etti. –VTR
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş parkurları, spor sahaları, kültür mekanları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje, milletimize yeni bir yaşam alanı olacak" ifadesini kullandı.

Fatma Nur Candan  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı, 20 bini aşkın ağacı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, spor sahaları, kültür mekanları ve iki külliyesiyle bu eşsiz proje, İstanbul'umuza nefes, milletimize yeni bir yaşam alanı olacak. Aynı anda 165 binden fazla vatandaşımıza güvenli barınma imkanı sağlayacak afet toplanma kapasitesiyle de afetlere dirençli şehirler vizyonumuzun bir yansıması olacak. Şehirleri yalnızca bugün için değil, gelecek ve evlatlarımız için planlıyor ve inşa ediyoruz. Yaşam kalitesini yükselten, yeşili ve sosyal donatıları merkeze alan, afetlere hazır, sağlıklı ve erişilebilir şehirler, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en değerli miraslarımızdandır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere projeye emek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

