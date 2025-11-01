Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

Fatih Gökbulut  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik ağır hakaret niteliğinde ifadeleri esefle kınıyorum. Sayın Numan Kurtulmuş siyasi geçmişi, şahsiyeti ve nezaketi ile milletimizin saygısını kazanmış, teröre karşı her daim demokrasiyi ve milli birliği savunmuş kıymetli bir devlet ve siyaset adamıdır. TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. İktidar ve muhalefet olarak Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur."

