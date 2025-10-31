Dolar
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik sözlere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yönelik sözlere tepki

Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclis'imizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarf edilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."

