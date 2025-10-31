Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımda, millet bahçesine ait görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.

