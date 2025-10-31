Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımda, millet bahçesine ait görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı