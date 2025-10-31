Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa Meclisin en önemli ödevlerinden birisidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni anayasa yapılması ve başta Siyasi Partiler Yasası, antidemokratik düzenlemelerden Türkiye'nin kurtulması bu Meclisin en önemli ödevlerinden birisidir." dedi.

Aykut Yılmaz  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa Meclisin en önemli ödevlerinden birisidir

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
