TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa Meclisin en önemli ödevlerinden birisidir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni anayasa yapılması ve başta Siyasi Partiler Yasası, antidemokratik düzenlemelerden Türkiye'nin kurtulması bu Meclisin en önemli ödevlerinden birisidir." dedi.
TBMM
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
