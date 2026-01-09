Dolar
43.15
Euro
50.30
Altın
4,473.12
ETH/USDT
3,118.80
BTC/USDT
91,104.00
BIST 100
12,130.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Batı Trakya'da Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokulu'na yönelik kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Tuğba Altun  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı

Ankara

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Batı Trakya'da bulunan bir Türk Azınlık İlkokulu'nun tahrip edilmesi hakkında açıklama yaptı.

Keçeli, "Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasının, faillerin ivedilikle tespit edilmesinin ve gerekli önlemlerin alınmasının Yunan makamlarından beklendiğini kaydeden Keçeli, "Karacaoğlan’da yaşayan soydaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor, Türkiye olarak Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." ifadesine yer verdi.

Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokulu'na yönelik saldırı, 4 Ocak'ta köy sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, okul binasında inceleme başlatmıştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, söz konusu saldırıyı kınamış ve daha önce de benzer bir olayın yaşandığını hatırlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından "Casperlar" suç örgütüne ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı
Organize suç örgütüne yönelik 21 ildeki operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Batı Trakya'da Türk azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den GKRY'deki etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet