Dolar
42.05
Euro
48.51
Altın
4,002.79
ETH/USDT
3,854.40
BTC/USDT
109,540.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yakınındaki bir bina, kolonlarındaki çatlamalar nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.
logo
Gündem

Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gökhan Çalı  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır ve Özcan Çakmak ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tutuklu sanık Özcan Çakmak, binanın altındaki bankanın belediyeden basit onarım izni alarak yaptığı tadilatlarda kusurlu olduğunu öne sürdü.

Mesut Başkır ise binanın altındaki bankanın tadilatları kendilerinden habersiz gerçekleştirdiğini savundu.

Başkır, "Banka, basit onarım izni kapsamında gösterdiği çalışmalarla aslında brüt artırıcı işlemler yaparak inşaat faaliyeti yürütmüştür. Asma kat boşluklarını doldurup yapıya müdahale etmişlerdir." dedi.

Sağlık sorunları bulunduğunu belirten Başkır, "79 yaşındayım, günde yedi ilaç kullanıyorum. Dayanma gücümü kaybettim, tutuksuz yargılanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan M.Ö, yapı kullanma izin belgelerinde imzası bulunduğu için sorumlu tutulduğunu anlatarak, "Biz genellikle bitmiş binalara bakıyorduk. Otopark, bahçe ve duvarların tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ederek oturulabilirlik izni veriyorduk." diye konuştu.

Sanık H.Ç. hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve duruşmalardan vareste tutulmak istediğini ifade etti.

Sanıklardan O.Y.D. ise harita mühendisi olarak görev yaptığını, personel eksikliği nedeniyle bazı belgeleri imzaladığını ancak görev süresince hiçbir binayı yerinde incelemediğini söyledi.

Duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıklar da binanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, beraatlarını istedi.

Müştekilerden M.İ. de binanın beton kalitesinin son derece kötü olduğunu belirterek, "Ben enkazdan çıkan biriyim. Beton hiç sulanmamış. O dönemde hazır beton varken neden elle döküldü, anlamıyorum. Hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ocak 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü
Ayasofya'da yangın çıkaran sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava
Kocaeli'de çöken apartmanın yakınındaki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü

Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması sanık beyanlarıyla sürüyor

Kahramanmaraş'ın kalbi Kapalı Çarşı yeniden ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş'ın kalbi Kapalı Çarşı yeniden ayağa kalkıyor
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma yaptı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunma yaptı
Direkli Mağarası'nda yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu

Direkli Mağarası'nda yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet