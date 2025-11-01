Dolar
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açıkta bulunan pozisyonlara yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Buna göre Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğüne Zafer Ateş, İkili İlişkiler Genel Müdürlüklerine Korkut Güngen, Togan Oral, Tugay Tunçer, Mustafa Pulat ve Volkan Işıkçı atandı.

Ayrıca, Destek Yurtdışı Genel Müdür Yardımcılığına Çınar Ergin, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Fazıl Şekerci, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcılığına Ali Emre Özen getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
