Gündem

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Ülkem Partisi, Milli Mücadele Partisi, Güç Birliği Partisinin 2020, Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Devrim Hareketi Partisi, Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Emekçi Hareket Partisinin 2021, Uyanış Partisinin ise 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 kesin hesaplarının incelenmesinde partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, Uyanış Partisinin 2023 yılı kesin hesabının incelenmesinde, denetim için istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7 şüpheliye tutuklama talebi
COP31 süreci için dijital katılım platformu hayata geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, KİK üyesi ülkelerin ve Ürdün'ün büyükelçilerini kabul etti
Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
Milli parklara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Milli parklara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
