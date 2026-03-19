MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerinde bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu.

İsmet Karakaş  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi

Ankara

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti" kavramları yeniden tanımlandı.

"Devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların güven-refah içinde yaşaması", "milli güvenlik" ve "milli güvenlik siyaseti" kavramlarının kapsamına alındı.

Kararname ile MGK bünyesinde 3 başkanlık oluşturuldu.

İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına, terör, organize suç, radikalleşme, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, iklim değişikliği, göç, sağlık ve enerji gibi alanlarda stratejik analizler üretme görevleri verildi.

Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığına da küresel ve bölgesel gelişmeleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye'nin dış güvenlik çıkarlarına yönelik analizler hazırlamak görevi tevdi edildi.

Yeni kurulan Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ise seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerle koordineli şekilde yürütmesi görevi yüklendi.

Kararnamedeki değişiklikle, MGK tarafından hazırlanan metinlere "bildiri" yerine "açıklama" ifadesinin kullanılması hüküm altına alındı.

Kararnamede, MGK Genel Sekreterliğinde subay ve astsubayların ilgili kanun çerçevesinde görev yapabilmesi, bu sürecin Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütülmesine ilişkin de düzenleme yer aldı.

İletişim Başkanı Duran'dan yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin paylaşım
İtalyan fırkateyninden NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında İstanbul'a liman ziyareti
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi
Yollarda bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

Benzer haberler

MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi

MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

Milli parklara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Milli parklara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
