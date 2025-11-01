Dolar
Hazire ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde konuşuyor.
İstanbul'a "nefes" olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı

"İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törenle hizmete açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Başak Akbulut Yazar  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
İstanbul'a "nefes" olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) daha önce ilk etabı açılan millet bahçesinin tamamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete sunuldu.

Açılış töreni için bahçeye ailesiyle birlikte ellerinde kilimler, katlanan sandalyeler ve yiyeceklerle gelen İstanbullular, güzel havayı da fırsat bilerek yeşil alanda keyifli vakit geçirdi.

Özellikle gençler ve çocuklar top oynayarak alanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar kitap okudu, bazıları arkadaşlarıyla sohbet etti.

Açılışının ardından ilk misafirlerini ağırlayan mekan halkı doğayla buluşturan noktalardan biri olarak dikkati çekiyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin özellikleri

Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak düzenlenen, sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekareye ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde aynı anda 165 bini aşkın kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

Dokuz ayrı noktadan ulaşım sağlanan alanda hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santralinin yanı sıra 19 tuvalet bulunuyor.

Millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği sergi salonu, atölyeler, aşevi, lokanta, çarşı ile kütüphane de hizmet veriyor.

Toplam 72 bin 128 metrekare alanda yapılan 2 külliye binasının da yer aldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı da mevcut.

Rekreasyon alanlarında Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe dikkati çekiyor.

Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Deresi" de bulunuyor.

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark inşa edildi.

Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, altışar voleybol ile futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekarelik bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekarelik yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol ile 8 ayrı çocuk oyun alanı hizmete sunuldu.

