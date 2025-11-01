Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,878.50
BTC/USDT
110,303.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medyada vakıfla ilgili gündeme getirilen iddiaların, daha önce sahteliği kanıtlanmış gerçek dışı paylaşımlar olduğunu belirtti.

Fatma Nur Duman Arı  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

İstanbul

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, TÜGVA hakkında 2021-2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen mesajlar ve görsellerin, yeniden maksatlı şekilde sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yargılama safahatında mahkemece yaptırılan uzman incelemeleri sonucunda "montaj içeriklerin" üçüncü kişiler tarafından üretildiği tespitine yer veren ve fail aleyhine cezaya hükmedildiğini hatırlatan Beşinci, "TÜGVA aleyhine kara propaganda yürütülmesi maksadıyla servis edilen gerçek dışı paylaşımlar, bu kere de yurt dışında firari konumda bulunan kişiler eliyle tekrar gündeme getirilmektedir." ifadelerini kullandı

Beşinci, şunları kaydetti:

"Ahlaktan yoksun şekilde gerçekleştirilen bu saldırıların sebebinin yerli ve milli gençlik yetiştirilmesi için yaptığımız mücadelenin olduğunu çok iyi biliyoruz. Sosyal medya üzerinden vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır. Çok şükür ki doğruyuz, dürüstüz ve haklıyız. Hesabını hukuk önünde soracak, hakkımızı sonuna kadar arayacak, susmayacak ve geri adım da atmayacağız. Buradan açıkça ifade ediyoruz, Vakfımız hakkında iftira ve karalama kampanyası başlatan isimlere karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle en değerli hazinemiz gençlerimize ve gönüllülük faaliyetlerine sahip çıkan milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Marjinal grupların, terör suçlarından aranan kaçak kişilerin, adresi belli olmayan hesapların maşası olmayan tüm basın mensuplarımıza da kapımız her daim açıktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Sudan'da sivillerin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklama
TRT World Forum 2025'te dünyadaki ticaret çatışmaları ve yeni küresel rekabet alanları ele alındı
Kocaeli'de çöken apartmanın ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor

Benzer haberler

TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet