Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Halis Akyıldız  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Muhammed Ali Yiğit/AA

İstanbul

Beşinci, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Beşinci, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" ile "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karelerini tercih etti.

Beşinci, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" fotoğraflarını oyladı.

TÜGVA öncülüğünde geçen yıl Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemden de fotoğraf karesi gördüklerini belirten Beşinci, "Bizler için çok heyecan verici oluyor çünkü bu karelerde dünyadan izlere şahitlik ediyoruz ve bunu AA muhabirlerinin gözlemleriyle yaşıyoruz. Dolayısıyla hem kültür sanat açısından hem mesleki olarak çok değerli çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle AA'ya teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

