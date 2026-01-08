TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Beşinci, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Beşinci, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" ile "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karelerini tercih etti.
Beşinci, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" fotoğraflarını oyladı.
TÜGVA öncülüğünde geçen yıl Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemden de fotoğraf karesi gördüklerini belirten Beşinci, "Bizler için çok heyecan verici oluyor çünkü bu karelerde dünyadan izlere şahitlik ediyoruz ve bunu AA muhabirlerinin gözlemleriyle yaşıyoruz. Dolayısıyla hem kültür sanat açısından hem mesleki olarak çok değerli çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle AA'ya teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Oylama
AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.