Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Kırklareli Valisi Uğur Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özgün Tiran  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Kırklareli Valisi Uğur Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Vali Turan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçen Turan, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Turan, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini seçti.

"Duyguyu yüreğimde hissettim"

Vali Turan, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Anadolu Ajansının her kademisinde görev alan personeline teşekkür eden Turan, "Mazisi şan ve şerefle dolu hizmetkar, vefakar, cefakar, yiğit çalışanlarınızın önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Seçkide bulunan fotoğrafların her biri birbirinden değerli, kıymetli çalışmalar. Duyguyu yüreğimde hissettim. Duygulandım, gurur duydum ve içlerinden birini seçmekte doğrusu çok da kolay olmadı. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Turan, seçkide Kırklareli'nde seçilen bir fotoğrafın olmasından da ayrı bir gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.
Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

