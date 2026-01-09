Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Paralimpik oyunlarda iki altın madalyası bulunan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Salih Ulaş Şahan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Abdullah, eşi Sedef ile birlikte, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını seçen 36 yaşındaki milli sporcu, "Portre" özel kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini oyladı.

"Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken" fotoğrafını tercih eden Abdullah, "Haber" kategorisinde de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesinden yana tercih yaptı.

Abdullah, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" başlıklı karesine oy verdi.

Abdullah Öztürk, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten muazzam fotoğraflar var. Hepsi birbirinden özel ve dikkatli. Çekenlerin emeklerine, deklanşörlerine sağlık diyelim. Muazzam karelerdi. Özellikle Filistin'de yaşanan zulmü kareleyen bir sürü fotoğraf var. Umarım bu zulüm bir an önce son bulur, tüm dünya devletleri Filistin'e destek olur. Zaten ülkemiz bu konuda çok büyük fedakarlıkta bulunuyor, elinden gelenin fazlasını yapıyor ama tüm dünya devletlerinin de birlik olup oradaki mazlum insanların bir an önce sağlıklı yaşam koşullarına ulaştırılması lazım. Sporcu olarak gittiğimiz her ülkede bunu dile getiriyoruz, elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Umarım bir an önce eski hayatlarına geri dönerler, vatanlarına kavuşurlar ve özgür bir yaşamla buluşurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

