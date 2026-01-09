Dolar
43.14
Euro
50.24
Altın
4,509.46
ETH/USDT
3,137.60
BTC/USDT
92,000.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Yozgat Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sait Çelik  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Yozgat Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Yakup Salman/AA

Yozgat

Özkan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğraflarına oy veren Özkan, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini tercih etti.

Özkan, AA muhabirlerinin birbirinden güzel fotoğraflarıyla 2025 yılını özetlediğini söyledi.

Fotoğrafları çeken ve emek verenleri tebrik eden Özkan, "2025'te İsrail'in Gazze'deki soykırımı hepimizi derinden etkiledi. İnşallah 2026 orada zulüm gören mazlum Gazze halkı, insanımız, ilimiz, ülkemiz ve dünya insanlığı için hayırlara vesile olan, güzellikle gelen, güzellikle giden bir yıl olur." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Savunma Bakanı: Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimizi bir anlaşmayla taçlandırmış olacağız
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
Hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazetecilerin isimleri basın müzesinde yaşatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yozgat Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yozgat Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MÜSİAD Başkanı Özdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Tuğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Bak favori AA karelerini seçti

Gençlik ve Spor Bakanı Bak favori AA karelerini seçti
MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet