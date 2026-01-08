Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gökhan Düzyol  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Gökhan Düzyol/AA

İzmir

Başsavcı Yeldan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Yeldan, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" ile "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli karelerini tercih etti.

Yeldan, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların her birinin değerli olduğunu ifade eden Yeldan, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.​​​​​​​​​​​​​​Yeldan, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

