Gündem

İçişleri Bakanlığından yurdun bazı kesimleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgeleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Abdullah Sarica  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
İçişleri Bakanlığından yurdun bazı kesimleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Ankara

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara ve Ege bölgelerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
