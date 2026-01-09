Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Bakan Kurum, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" isimli fotoğrafını seçen Kurum, "Portre" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafından yana tercih yaptı.

Kurum, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesine oy verdi.

"En doğru haberi AA'dan alıyoruz"

AA'ya ve tüm foto muhabirlerine teşekkür eden Bakan Kurum, Yılın Kareleri oylamasıyla umudu hissettiren ve farkındalık oluşturan karelerin Türkiye'ye ve dünyaya sunulduğunu belirtti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu dile getiren Kurum, "Bir tarafta Filistin'deki dramı, bir tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki acıyı, bir tarafta dünyanın gelinen noktada iklim değişikliğiyle mücadelesini, engelli bir sporcumuzun o mücadelesini, birbirinden değerli hayat hikayelerini burada sergiliyorlar, resmediyorlar. Bu çok önemli, çok kıymetli." diye konuştu.

AA'yı habercilik çalışmalarından dolayı da tebrik eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bu noktada iyiyiz. Habercilik noktasında gerçekten devletimizin bir kurumu olan Anadolu Ajansımız hemen hemen dünyanın her ülkesinde iletişimi kuran, bu iletişimle birlikte oradaki haberi resmeden, haberi tüm dünyaya anında yayan bakışla, anlayışla çalışıyor. Biz de en doğru haberi AA'dan alıyoruz."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

