Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Artvin Valisi Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Artvin Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yusuf Okur  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Artvin Valisi Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Bayram Sarayoğlu/AA

Artvin

Vali Ergün, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya basınında yer alan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ergün, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini seçen Ergün, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" fotoğrafına oy verdi.

Vali Ergün, geleneksel hale gelen oylamada her yıl çok özel ve anlamlı fotoğrafları bir arada görmekten ve oylamaya katılmaktan keyif aldığını söyledi.

Anadolu Ajansının, yönetimi ve çalışanlarıyla hem Türkiye'de hem de dünyada çok güzel işlere imza attığını dile getiren Ergün, AA'nın başarılarının devamını diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.



