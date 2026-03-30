Artvin'de beyaz örtüyle kaplanan Borçka Karagöl havadan görüntülendi
Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl, kar yağışıyla buz tutarak beyaza büründü.
Borçka ilçe merkezine 27 kilometre mesafede, Kaçkar Dağları'nın kuzeybatısında ve deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikteki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kışın etkili olan kar yağışları ve farklı zamanlarda düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na ulaşım sağlanamıyor.
Doğası, yürüyüş parkurları ve kamp alanları beyaz örtüyle kaplanan göl ve tabiat parkı dron ile görüntülendi.