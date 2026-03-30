Yaşam

Denizcilik mirasını "minyatür tersanesi"nde geleceğe taşıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde denizci ve dalış eğitmeni Murat Demirci, çocukluk hayali olan gemi maketi yapımını profesyonel zanaata dönüştürerek, Türk denizcilik tarihini minyatür modellerle yaşatıyor.

Volkan Yıldız  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Denizcilik mirasını "minyatür tersanesi"nde geleceğe taşıyor Fotoğraf: Volkan Yıldız/AA

Muğla

Güllük Mahallesi'nde yaşayan Demirci, hobi olarak başladığı model maket yapımında iki yılda ustalaştı. Türk denizcilik tarihinde yer edinmiş gemi, tekne ve kayıkları mercek altına alan Demirci, bu araçların birebir maketlerini orijinal materyaller kullanarak inşa ediyor.

Demirci'nin koleksiyonu, Ege'nin simgesi olan Bodrum guleti (ahşap gezi teknesi) ve tirhandilinden (Bodrum'a özgü yelkenli tekne) süngerci teknelerine, İstanbul'un tarihi kayıklarından modern sahil güvenlik botlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yaklaşık 50 minyatür gemiden oluşan koleksiyon, görenlerin ilgisini çekiyor.

Murat Demirci, AA muhabirine, model maket yapımının "iğneyle kuyu kazmak" gibi sabır gerektiren bir süreç olduğunu söyledi.

Bir modele başlamadan önce kapsamlı bir arşiv taraması yaptığını belirten Demirci, "Deniz aracının orijinal planlarına ve çizimlerine ulaşıp, ardından kullanılacak gerçek malzemeleri temin ediyorum. Çalıştığımız parçalar bazen milimetrik boyutlarda oluyor. En küçük bir dikkatsizlik aylarca süren emeğin boşa gitmesine yol açabiliyor." dedi.

Eserlerini sergilemek istiyor

Zanaatını bir "milli bilinç" meselesi olarak gördüğünü ifade eden Demirci, en büyük hayalinin Türk denizcilik tarihini yansıtan kapsamlı bir koleksiyon oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Bu eserleri bir sergiyle toplumun beğenisine sunmak istediğini kaydeden Demirci, "Milli denizcilik tarihimize bu maketler üzerinden bakmak, özellikle gençlerimiz için görsel bir hafıza oluşturacaktır. Her gün bu koleksiyonun bir parçasını daha tamamlamak için tezgahımın başına geçiyorum. Minyatür tersanemde bu mirası geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

