Dolar
43.05
Euro
50.31
Altın
4,429.71
ETH/USDT
3,097.40
BTC/USDT
89,900.00
BIST 100
12,066.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ferdi Uzun  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Yusuf Konrat/AA

Aydın

Çerçioğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Çerçioğlu, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını oylayan Çerçioğlu, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

Fotoğraflardan çok etkilendiğini belirten Çerçioğlu, özellikle TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreninde TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis'in yer aldığı fotoğrafın Türkiye'nin gücünü gösteren önemli bir kare olduğunu söyledi.

Çerçioğlu, Gazze'deki açlığın anlatıldığı karelere de bir anne olarak çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı, 2025'te her hafta basın mensuplarını bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
Suları çekilen Manisa'daki Demirköprü Barajı yosunla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tunceli Valisi Aygöl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tunceli Valisi Aygöl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ÖSYM Başkanı Ersoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ÖSYM Başkanı Ersoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet