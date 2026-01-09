Dolar
43.14
Euro
50.27
Altın
4,473.16
ETH/USDT
3,095.80
BTC/USDT
90,440.00
BIST 100
12,148.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY, İran'ın 3 kentine planlanan 17 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Kenan Irtak  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
THY, İran'ın 3 kentine planlanan 17 seferi iptal etti

İstanbul

THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 58 zanlı adliyede
Ankara'da 11 ilçe su kesintisi yaşıyor
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz: 1 Nisan Anlaşması'nın nihayet uygulandığını görmek umut verici
Deniz ticareti 2025'i rekorla tamamladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

THY, İran'ın 3 kentine planlanan 17 seferi iptal etti

THY, İran'ın 3 kentine planlanan 17 seferi iptal etti

THY'nin geçen yıl taşıdığı yolcu sayısı 92,6 milyon oldu

THY'den 100 milyar lirayı aşan yatırım

Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı’nda Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi kurulacak

Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı’nda Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi kurulacak
THY'den dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi yatırımı

THY'den dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi yatırımı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet