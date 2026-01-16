Başkentte otomobilin EGO otobüsü ve 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Başkentte otomobilin duraktaki EGO otobüsüne ve yoldaki 2 araca çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Ankara
Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ankara istikametinde seyreden N.K. idaresindeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, durakta yolcu bekleyen Y.A. kontrolündeki EGO otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan geçen 2 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu N.K. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.