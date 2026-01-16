Dolar
Gündem

Başkentte otomobilin EGO otobüsü ve 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Başkentte otomobilin duraktaki EGO otobüsüne ve yoldaki 2 araca çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ayşe Karaosmanoğlu, Emrullah Cesur  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Başkentte otomobilin EGO otobüsü ve 2 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Ankara istikametinde seyreden N.K. idaresindeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, durakta yolcu bekleyen Y.A. kontrolündeki EGO otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan geçen 2 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu N.K. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

