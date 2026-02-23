Başkentte kontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil pastaneye girerek maddi hasara yol açtı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Bağlıca Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hızla ilerleyen araç, yol kenarında bulunan bir pastanenin camekanını kırarak içeri girdi.
Otomobilin, dükkandaki reyonlara çarparak durabildiği kazada maddi hasar meydana geldi.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücü aracıyla dükkandan çıktı.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin pastaneye girmesi, reyonlara çarparak durması ve dükkandan çıkması yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.