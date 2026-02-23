Dolar
Gündem

Başkentte kontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil pastaneye girerek maddi hasara yol açtı.

Betül Bilsel, Ahmet Akın  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Başkentte kontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Hızla ilerleyen araç, yol kenarında bulunan bir pastanenin camekanını kırarak içeri girdi.

Otomobilin, dükkandaki reyonlara çarparak durabildiği kazada maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücü aracıyla dükkandan çıktı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin pastaneye girmesi, reyonlara çarparak durması ve dükkandan çıkması yer aldı.

