Gündem, Ramazan 2026

THY Bağdat Ofisi, Irak'ta iftar programı düzenledi

Türk Hava Yolları (THY) Bağdat Ofisi, Irak'ın başkenti Bağdat’ta iftar programı gerçekleştirdi.

Haydar Karaalp  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
THY Bağdat Ofisi, Irak'ta iftar programı düzenledi

Bağdat

Programa Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, THY Bağdat çalışanları, basın çalışanları ve Iraklı bazı içerik üreticileri katıldı.

İftar programı sonrası basın açıklaması yapan Büyükelçi İnan, Irak ve Türkiye arasında diğer alanda olduğu gibi havacılık alanında da işbirliğinin geliştiğini ifade ederek, THY’nin Irak’ın birçok kentine uçuş düzenlediğini belirtti.

İftar programında 350 kişiyi ağırlayan THY'nin Necef, Basra ve Erbil’de de benzer etkinlikler düzenleyeceğini kaydeden İnan, Irak ile Türkiye ilişkilerine katkısından dolayı THY’ye teşekkür etti.

THY Bağdat Ofisi, Irak'ta iftar programı düzenledi
