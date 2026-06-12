Başkentte barajların doluluk oranı yüzde 49,20'ye yükseldi

[1/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[2/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[3/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[4/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[5/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[6/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[7/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[8/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[9/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[10/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[11/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[12/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[13/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[14/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[15/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[16/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[17/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[18/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[19/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[20/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kesikköprü Barajı yer alıyor.
[21/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[22/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[23/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[24/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[25/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[26/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[27/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[28/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[29/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[30/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.
[31/31] Başkent Ankara'nın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Kesikköprü ve Kurtboğazı barajlarının doluluk oranları havadan görüntülendi. Fotoğrafta Kurtboğazı Barajı yer alıyor.