Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze ve Lübnan'da siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist katiller her türlü hukuku ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze ve Lübnan'da siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"4 yıl süren restorasyon sürecimiz, Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu.

Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz.

Toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirnemize kazandırıyoruz.

Aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok.

Rusya-Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor.

Gazze ve Lübnan'da siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor.

Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor.

(Terörsüz Türkiye) Bu hedefe giden yolda çok önemli mesafe kat ettik, inşallah tempomuzu biraz daha artıracağız."