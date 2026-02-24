Dolar
43.85
Euro
51.70
Altın
5,182.28
ETH/USDT
1,825.60
BTC/USDT
63,108.00
BIST 100
14,061.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dilara Karataş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Hindistan'da ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü

Ankara

India Today sitesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düşen ambulans uçağında bulunan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Silah kaçakçılarına yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor
Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazaya ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hindistan'da ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü

Hindistan'da ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü

Başkentte kontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi

Macron’un Hindistan ziyareti: Washington’ın gölgesinde Paris ittifakı

Hindistan Başbakanı Modi'den, "yeni ittifak ekseni" peşindeki Netanyahu'ya destek

Hindistan Başbakanı Modi'den, "yeni ittifak ekseni" peşindeki Netanyahu'ya destek
Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi

Mardin'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraca kaydedildi
Hindistan Başbakanı Modi, Brezilya'nın Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortakları olduğunu söyledi

Hindistan Başbakanı Modi, Brezilya'nın Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortakları olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet