Dolar
43.85
Euro
51.69
Altın
5,181.83
ETH/USDT
1,826.30
BTC/USDT
63,143.00
BIST 100
14,061.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Ramazan 2026

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, gece ders çalışmak ve çeşitli kaynaklardan faydalanmak isteyenlere sahurda ikramlarda bulunuluyor.

Emrullah Cesur  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Başkentte 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, gece saatlerinde de ders çalışmaya devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ziyaretçiler, kütüphanede 5 milyondan fazla basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere de ulaşabiliyor.

Kütüphane çalışanları, ramazan dolayısıyla ziyaretçilere sahur vaktinde ücretsiz çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuyor.

"Bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammet Fatih Öz, "Ramazan ayında Millet Kütüphanesi'ne geliyoruz. Burada sahurumuzu yapıp derslerimizi çalışıyoruz. Bizim için böyle daha verimli oluyor. Kahve, çay gibi içecekler de ücretsiz, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Seyfi Çetin de uygulamanın öğrenciler için verimli olduğunu dile getirdi.

Sahurda yapılan ikramlar, ramazan ayı boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Silah kaçakçılarına yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor
Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazaya ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı
TÜRKSOY'un ev sahipliğinde Ankara'da iftar verildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor

Gaziantep'te kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi

Hatay'da liseliler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor

Genç mucitlerin robotu FTC, Türkiye şampiyonasında "İlham Ödülü" aldı

Genç mucitlerin robotu FTC, Türkiye şampiyonasında "İlham Ödülü" aldı
Tüketicilerin ramazanda alışveriş için yanlış saat tercihi israfa yol açıyor

Tüketicilerin ramazanda alışveriş için yanlış saat tercihi israfa yol açıyor

İki çocuk annesi kadın servis şoförü üç yıldır öğrencileri güvenle taşıyor

İki çocuk annesi kadın servis şoförü üç yıldır öğrencileri güvenle taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet