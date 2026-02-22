Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,977.60
BTC/USDT
68,208.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hatay'da liseliler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, 3D yazıcıyla tasarımlarını hediyelik eşyaya dönüştürerek hem deneyim kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

Ali Küçük  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Hatay'da liseliler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor Fotoğraf: Ali Küçük/AA

Hatay

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökebilmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle okula 3D yazıcılar alındı.

Öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgilerle bilgisayarda yaptıkları tasarımları 3D yazıcılarla hediyelik eşyaya dönüştürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anahtarlıktan bibloya ve oyuncağa kadar çok sayıda ürün yapan öğrenciler, deneyim kazanmanın yanı sıra gelir elde etme şansı da yakalıyor.

Ürünler, okulda ve halk pazarlarında satışa sunuluyor

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Naim Haskioğlu, AA muhabirine, okullarında Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri olmak üzere 4 alanda 1500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olması için çalıştıklarını belirten Haskioğlu, bu kapsamda okulda uygulamalı eğitimler de yaptıklarını dile getirdi.

Tasarım atölyesinde öğrencilerin 3D yazıcılarla çeşitli ürünler yaptığını ifade eden Haskioğlu, çalışmayla çocukların gelecekte yapacakları meslekle ilgili deneyim kazanma şansı yakaladığını anlattı.

Haskioğlu, öğrencilerin atölyede yaptıkları anahtarlık, biblo ve süs eşyalarını okulun internet sitesinin yanı sıra haftanın belirli günlerinde okulda ve halk pazarlarında stant açıp satarak gelir elde ettiğini belirtti.

Üretim yapmanın öğrencilerin sorumluluk bilincini de artırdığını vurgulayan Haskioğlu, "Geçmiş dönemlerde Gazze'ye yardım kermesi düzenledik. Oraya bir faydamız dokundu. Öğrenciler sadece üretmiyor aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişiyor." dedi.

Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmeni Ali Düzel de pratik uygulamalarla öğrencilerin öğrendiği teorik bilgileri daha kalıcı hale getirdiklerini belirtti.

"Kazandığım parayla kendime 3D yazıcı aldım"

Bilişim Teknolojileri Alanı 10. sınıf öğrenci Mustafa Eren Palta, tasarımlarını yazıcılarla ürüne dönüştürdüğünü ifade etti.

Ürünlerin satışından elde ettiği parayla birikim yaptığını ve ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Palta, "Burada kazandığım parayla kendime 3D yazıcı aldım. Ürettiğim ürünlerin satışını yapıyorum. Bazı işletmelerin ürünlerini de basıyorum." dedi.

Palta, uygulamalar sayesinde hem deneyim kazandığını hem de gelir elde ettiğini belirtti.

Öğrencilerden Suzan Kara da öğretmenleri ve arkadaşlarıyla anahtarlık ve süs eşyaları yaparak hem güzel vakit geçirdiklerini hem de kazanç sağladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "dijital oyun platformlarına" ilişkin açıklama
"Kar kaplanları", Ağrı-Kağızman kara yolunda metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı
Adana polisi uyuşturucuyla mücadele için okullardan tamir atölyelerine birçok alanda çalışma yapıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hatay'da liseliler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor

Hatay'da liseliler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor

İki çocuk annesi kadın servis şoförü üç yıldır öğrencileri güvenle taşıyor

Isparta'da Heimlich manevrasıyla kurtarılan öğrenci Sultan Çetin yaşadıklarını anlattı

Şanlıurfa'da boğazına kalem kapağı kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı

Şanlıurfa'da boğazına kalem kapağı kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı
"İyilik timi" oluşturan öğrenciler depremzede akranları için kolları sıvadı

"İyilik timi" oluşturan öğrenciler depremzede akranları için kolları sıvadı
Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Özge ve Ceylan öğretmen, ısıttıkları 2 derslikte öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet