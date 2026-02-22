Dolar
43.84
Euro
51.66
Altın
5,097.42
ETH/USDT
1,958.90
BTC/USDT
67,730.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Gaziantep'te kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kurulan "Ramazan Sokağı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Adsız Günebakan  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Gaziantep'te kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Festivaller Parkı'nda oluşturulan Ramazan Sokağı'nda, gençlik ve aile söyleşileri, çocuk etkinlikleri, tasavvuf müziği konserleri, tiyatro gösterisi, akıl ve zeka oyunları, Hacivat Karagöz gösterileri gibi etkinlikler yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ramazan Sokağı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, güzel bir ortamda vatandaşlarla buluştuklarını ifade ederek, "Aileler çocuklarıyla buraya geliyor, ramazanın bereketini mutluluğunu hissediyor. Onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Gelenekten geleceğe bize emanet olan medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz." dedi.

Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal da parkta geleneksel oyunların yer aldığını belirterek, "İftardan hemen sonra vatandaşların buraya akın ettiğini görüyoruz. Günlük 9 bin civarında ziyaretçi oluyor. Ramazanın 10’uncu gününden itibaren 20 binleri geçeceğini düşünüyoruz. Burada hem esnaf hem de vatandaş çok mutlu. Ramazan ruhunu yaşattığımız bir ortam oldu." diye konuştu.

Özda, eskiden mahallelerdeki özlenen ramazan etkinliklerini bugün yaşatabilmek için gayret ettiklerini ekledi.

Esnaf Mehmet Bünyamin Eroğlu da satışlardan memnun olduklarını ve vatandaşların ramazan coşkusunu yaşadığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Tunca Köprüsü taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği, "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Bakan Gürlek'ten Yalova'da baba ile 14 aylık kızının darbedildiği olaya ilişkin açıklama: Şüpheli şahıs tutuklanmıştır
Esenler Dörtyol Meydanı ramazan ayı için ışıklandırıldı
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime ara verildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gaziantep'te kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi

Gaziantep'te kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi

Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı

Tüketicilerin ramazanda alışveriş için yanlış saat tercihi israfa yol açıyor

Güney Afrika'nın en büyük Müslüman topluluğuna sahip Cape Town'da ramazan coşkusu yaşanıyor

Güney Afrika'nın en büyük Müslüman topluluğuna sahip Cape Town'da ramazan coşkusu yaşanıyor
Ticaret Bakanlığı ramazanda fiyat denetimlerine odaklandı

Ticaret Bakanlığı ramazanda fiyat denetimlerine odaklandı
Fransa'da sonradan Müslüman olan Sibille, İslam'la birlikte "yeniden doğduğunu" belirtti

Fransa'da sonradan Müslüman olan Sibille, İslam'la birlikte "yeniden doğduğunu" belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet