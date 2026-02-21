Dolar
Yaşam

Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı

Mardin'de ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak için hazırlanan "Ramazan Sokağı" kapılarını açtı.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Mardin'de "Ramazan Sokağı" vatandaşları ağırlamaya başladı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Artuklu Fuar Alanı'nda "Ramazan Sokağı" kuruldu. Etkinliğin ilk gününde Masal Ağacı Tiyatrosu, Survivor Çocuk Parkuru, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk müzikalleri ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Vatandaşlar farklı lezzetlerin sunulduğu stantları gezerken, çocuklar da etkinlik alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Mahsum Çetin, AA muhabirine, büyükler olarak ramazanın manevi atmosferini yaşadıklarını, çocukların ise etkinliklerle farklı bir atmosfer yaşadığını dile getirdi.

Çetin, "Bu etkinliklerin olması bizi çocukluğumuza götürdü. İnşallah çocuklarımız da büyüdüğünde bu anıları hatırlar." dedi.

Çocuklardan Meryem Gönüler de ramazan ayı geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel etkinlikler var. Burada çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.

Ravza Gökdemir ise ramazanda ailece iftarı yaptıktan sonra sokağa geldiklerini, şimdi de eğlendiklerini anlattı.

21 Şubat-8 Mart'ta her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak sokak, çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 'Kırsalda bereket, küçükbaşa destek' projesini devreye sokuyoruz
İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasallılar Vakfının iftar programına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Devletin de milletin de aynı yöne baktığı bir anlayış içinde hareket ediyoruz
Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi yükseldi, Meriç Nehri'nde taşkınlar oluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "ramazan genelgesi" açıklaması
