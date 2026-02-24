İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
