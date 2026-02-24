Dolar
Gündem

Silah kaçakçılarına yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Silah kaçakçılarına yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı

Ankara

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

259 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi, 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

