Dünya

Hindistan Başbakanı Modi, Brezilya'nın Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortakları olduğunu söyledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği (AB)-Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşmasının ekonomik işbirliğini artıracağını söyledi.

Damla Delialioğlu  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Hindistan Başbakanı Modi, Brezilya'nın Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortakları olduğunu söyledi

Ankara

Ani News'in haberine göre Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi kapsamında burada bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ortak basın toplantısında konuştu.

Modi, burada yaptığı konuşmada, Brezilya'nın Hindistan'ın Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak ikili ticaret hacmini 5 yıl içinde 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaretin sayılardan oluşmadığını ve karşılıklı güveni yansıttığını belirten Modi, AB-MERCOSUR ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşmasının genişletilmesiyle ekonomik işbirliğinin artacağını dile getirdi.

Hindistan ile Brezilya arasında teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbirliğinin hem iki ülke hem de Küresel Güney açısından önem teşkil ettiğini ifade eden Modi, yapay zeka, süper bilgisayar, yarı iletkenler ve blok zincirinin yanı sıra enerji alanındaki işbirliğine öncelik verdiklerini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da değişen jeopolitik ortamda ülkesi ile Hindistan'ın sesinin önemli olduğunu vurgulayarak "Çalkantılı küresel senaryo ülkelerimizin stratejik diyaloğunu güçlendirmesini ve derinleştirmesini gerektirir." dedi.

İki ülkenin Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler (BM) ve G20 üyesi "iki önemli ses" olduğunu belirten Lula da Silva, çok taraflılığı ve barışı savunduklarını söyledi.

Hindistan ve Brezilya hükümetleri arasında ayrıca teknoloji ve enerji alanlarında 3 mutabakat zaptı imzalandı.

