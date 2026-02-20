Dolar
Dünya

Hindistan, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası Pax Silica girişimine katıldı

Hindistan hükümetinin, ABD öncülüğünde kurulan ve "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasını hedefleyen uluslararası Pax Silica girişimine katıldığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Hindistan, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası Pax Silica girişimine katıldı

Ankara

India Today gazetesinin haberine göre, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen "2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi" marjında Hindistan hükümetinin, "Pax Silica" girişimine katılması dolayısıyla imza töreni yapıldı.

Törene Hindistan Demiryolları, Enformasyon ve Yayıncılık, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw ile ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor katıldı.

Büyükelçi Gor, katılımın stratejik ve elzem olduğunu vurgulayarak, Pax Silica'yı zorlayıcı bağımlılıkları, güvenilir endüstriyel üslerin pozitif toplamlı ittifakıyla değiştiren bir yetenekler koalisyonu olarak tanımladı.

ABD-Hindistan teknoloji işbirliğini güçlendiren politikaların gelecek yıllarda yapay zeka inovasyonunu ve benimsenmesini destekleyeceğini dile getiren Gor, "Dünyayla ve özellikle Hindistan gibi ortaklarla güvenilir yapay zeka teknolojisini paylaşabiliriz. Ve en önemlisi, Hindistan güç getiriyor. Barış, düşmanların adil oynayacağını ummaktan gelmez. Hepimiz biliyoruz ki oynamayacaklar. Barış güçten gelir. Bu güç, egemenlik, tam olarak Pax Silica'nın güçlendirdiği şeydir." ifadelerini kullandı.

Vaishnaw da anlaşmanın Hindistan'ın elektronik ve yarı iletken endüstrisine büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

Girişim

Washington yönetimi, Aralık 2025'te kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı işbirliği girişimini duyurmuştu.

ABD'nin öncülüğünde kurulan "Pax Silica" girişiminde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Hollanda, İngiltere, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

