Dolar
43.84
Euro
51.59
Altın
5,015.80
ETH/USDT
1,963.90
BTC/USDT
67,891.00
BIST 100
13,899.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

WSJ: ABD, İran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak için saldırıları kademeli şekilde düzenleyecek

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a olası saldırılarını önce daha sınırlı kapsamda başlatacağını ve Tahran yönetimi nükleer programı konusunda anlaşmaya varana kadar saldırıların şiddetini kademeli olarak artıracağını iddia etti.

Emirhan Demir  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
WSJ: ABD, İran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak için saldırıları kademeli şekilde düzenleyecek

Ankara

WSJ'nin haberine göre, ABD yönetimi, Tahran'ı nükleer programı konusunda anlaşmaya zorlamak için saldırı seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar, yetki verilmesi halinde birkaç gün içinde düzenlenebilecek ilk saldırıda birkaç askeri noktanın veya hükümet tesisinin hedef alınacağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Tahran'ın bu ilk saldırının ardından Washington'ın taleplerini yerine getirmemesi halinde operasyonun kapsamının aşamalı olarak genişletileceğini belirtti.

ABD'li yetkililer ise son dönemdeki görüşmelerin büyük ölçekli saldırı planlarına daha çok odaklandığını ancak nihai kararın henüz alınmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini belirterek "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor
İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı
İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal destek iddiasına 19 gözaltı kararı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hindistan, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası Pax Silica girişimine katıldı

Hindistan, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası Pax Silica girişimine katıldı

WSJ: ABD, İran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak için saldırıları kademeli şekilde düzenleyecek

İran'ın BM Temsilcisi: Saldırı durumunda İran, meşru müdafaa hakkını kullanarak karşılık verecek

İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'li yargıç, Trump yönetimini göçmenleri "terörize etmekle" suçladı

ABD'li yargıç, Trump yönetimini göçmenleri "terörize etmekle" suçladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet