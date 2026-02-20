Dolar
Dünya

İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Hamedan eyaletinde İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağının düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Jamaran haber sitesi, Şehid Nuje Üssü Halkla İlişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada, "İran Ordusu Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı akşam saatlerinde Hamedan eyaletinde kaza yaptı. Olay sonucunda pilotlardan biri hayatını kaybederken diğeri kurtuldu." ifadeleri kullanıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

