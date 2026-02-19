Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,988.98
ETH/USDT
1,941.30
BTC/USDT
66,871.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti

ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin orduya ve sivil savunma birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verdiği aktarılan Netanyahu, misilleme yapmaları halinde Tahran yönetimini "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti.

Burak Dağ  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti

Kudüs

ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin orduya ve sivil savunma birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verdiği aktarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, misilleme yapmaları halinde Tahran yönetimini "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başbakan Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’a karşı "en büyük müttefiki ABD ile omuz omuza çalıştığını" vurguladı.

Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını belirten Netanyahu, "Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler." tehdidinde bulundu.

Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, "İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu" ilettiğini belirtti.

Ateşkese rağmen Gazze’ye saldırıların süreceği mesajı

Başbakan Netanyahu, konuşmasında ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenledikleri Gazze'de Hamas'ın çok yakında bir ikilemle karşı karşıya kalacağını öne sürerek "Silahlarından kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı vazgeçecekler?" ifadeleriyle saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.

Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası oluşturulan Sarı Hattın gerisinde sürdürdükleri işgali, İsrail'in "karadan işgali tehlikesini minimuma indirmek için hayati bir ihtiyaç olarak" meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan ve Suriye’nin güneyindeki işgaliyle de övündü.

İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarıyor.

Kanal 12 televizyonu ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağını öne sürmüştü.

İsrail basınına konuşan ABD’li yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında "Karacılar" sahne aldı
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Epstein belgelerinde Ehud Barak imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita görüldü

Epstein belgelerinde Ehud Barak imzasıyla kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir harita görüldü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu

Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi
Trump'tan İran'a yeni uyarı: Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur

Trump'tan İran'a yeni uyarı: Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur
İsrail, ABD'nin İran'a olası müdahalesine karşı teyakkuzda

İsrail, ABD'nin İran'a olası müdahalesine karşı teyakkuzda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet