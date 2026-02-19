Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
5,000.34
ETH/USDT
1,949.60
BTC/USDT
67,100.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusu ile güneyindeki bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

Stephanie Rady, Ali Semerci  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki sıradağların bulunduğu bölgede Nebi Şit kasabasındaki Eş-Şara Mahallesi'nin tepelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ülkenin güneyinde ise Hiyam kasabası yönündeki Mercayun Ovası'na beş top mermisi atan İsrail güçleri, eş zamanlı olarak Hamams Tepesi'nde yeni kurulan bir mevziden ovaya makineli tüfekle ateş açtı.

İsrail topçuları Yarun kasabasının ormanlık bölgesini aralıklı top atışlarıyla hedef alırken, Merkava tipi bir tank da Ayterun kasabasının Ez-Zakkak Mahallesi’ndeki bir eve doğrudan ateş açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
AK Parti Gençlik Kolları "İftara 5 Kala" programı kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi

Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti

İsrail, ABD'nin İran'a olası müdahalesine karşı teyakkuzda

Tıp dergisi The Lancet: Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla

Tıp dergisi The Lancet: Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla
Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı

Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı
İsrail ordusu, ABD’nin İran’a yönelik saldırı ihtimali nedeniyle Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı

İsrail ordusu, ABD’nin İran’a yönelik saldırı ihtimali nedeniyle Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet