ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Gazze İçin oluşturulan Barış Kurulu ilk toplantısında konuşuyor
Dünya, Filistin

Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı

Gazze'de ateşkes kapsamında oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) polis gücü kurulacağını duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Gazze'yi yönetecek komitenin "Gazze'de polis gücü" kuracağı açıklandı Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

İstanbul

NCAG'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin yıllarca süren İsrail saldırıları yıkım ve yaşanan acılara rağmen halkına hizmet etmeye hazır, yetenekli ve yeniden inşa sürecini yönetecek Filistinlilere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, profesyonel, hesap verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir polis gücü kurmayı hedeflemektedir. Görevlendirme süreci, polis gücünde hizmet isteyen nitelikli kadın ve erkeklere açıktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırıları boyunca Gazze'de bombardıman ve yerinden edilme gibi zor koşullar altında görev yapan polislerin çalışmalarının takdirle karşılandığı açıklamada, gelecek aşamada polisin güçlendirilmesi ve profesyonelliğinin pekiştirilmesinin gerektiği aktarıldı.

