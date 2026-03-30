Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere saldırdı, araçları kundakladı
İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilere saldırdı, çok sayıda aracı kundakladı.
İstanbul
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil’in kuzeyindeki El Arub Mülteci Kampı’nın Rahve bölgesinde çok sayıda aracı ateşe verdi ve bölge sakinlerine saldırı düzenledi.
Beytüllahim’e bağlı Nehalin beldesinde de araçlar ateşe verildi ve duvarlara ırkçı sloganlar yazıldı.
İsrail askerlerinin açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneybatısındaki Harsa köyünde ateş açtığı 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik ve yerel kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri sabaha karşı Dura beldesine bağlı Harsa köyü kavşağında Remzi Abdulhakim el-Avavide’ye ateş açtı.
Kaynaklar, İsrail askerlerinin yaralı halde yerde kalan Avavide’nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmasına izin vermediğini, ambulansların anahtarlarına el koyduğunu ve gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
İsrail güçlerinin, Avavide’nin cenazesini daha sonra bilinmeyen bir yere götürdüğü kaydedildi.
