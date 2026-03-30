Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere saldırdı, araçları kundakladı

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilere saldırdı, çok sayıda aracı kundakladı.

Ömer Erdem  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere saldırdı, araçları kundakladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil’in kuzeyindeki El Arub Mülteci Kampı’nın Rahve bölgesinde çok sayıda aracı ateşe verdi ve bölge sakinlerine saldırı düzenledi.

Beytüllahim’e bağlı Nehalin beldesinde de araçlar ateşe verildi ve duvarlara ırkçı sloganlar yazıldı.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneybatısındaki Harsa köyünde ateş açtığı 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın güvenlik ve yerel kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri sabaha karşı Dura beldesine bağlı Harsa köyü kavşağında Remzi Abdulhakim el-Avavide’ye ateş açtı.

Kaynaklar, İsrail askerlerinin yaralı halde yerde kalan Avavide’nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmasına izin vermediğini, ambulansların anahtarlarına el koyduğunu ve gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail güçlerinin, Avavide’nin cenazesini daha sonra bilinmeyen bir yere götürdüğü kaydedildi.


Ankara merkezli 22 ildeki dolandırıcılık operasyonlarında 29 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’ın 4 işletmesinde arama yapıldı
Adana'da bir binanın damında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İstanbul'da İsrail ve ABD'ye yönelik protesto yürüyüşü yapıldı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi

Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere saldırdı, araçları kundakladı

İsrail ve ABD'nin İran ile müzakerelerin başarısız olma ihtimaline hazırlandığı belirtildi

İsrail Meclisi, Savunma Bakanlığı'na 45 milyar dolardan fazla pay ayrılan 2026 bütçesini onayladı

İsrail Meclisi, Savunma Bakanlığı'na 45 milyar dolardan fazla pay ayrılan 2026 bütçesini onayladı
Netanyahu, Katolik patriğin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engelleme kararından geri adım attı

Netanyahu, Katolik patriğin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engelleme kararından geri adım attı
İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürüyor

İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürüyor
