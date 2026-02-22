Dolar
Dünya

Hindistan Başbakanı Modi'den, "yeni ittifak ekseni" peşindeki Netanyahu'ya destek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Akdeniz ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir ittifak ekseni peşinde olduğunu söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Ankara

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'ya yanıt verdi.

"Hindistan ile İsrail arasındaki bağ ve ikili ilişkilerimizin çok yönlü yapısı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim." ifadesini kullanan Modi, İsrail ile uzun süredir devam eden "güven, yenilik, barış ve ilerlemeyle dayalı dostluklarına" büyük değer verdiğini kaydetti.

Modi, "İsrail ziyaretim sırasında yapacağımız görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Netanyahu'nun "yeni ittifak ekseni" açıklamaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, Akdeniz çevresinde ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını söylemişti.

Netanyahu, yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını belirtmişti.

Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem de ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır." ifadesini kullanmıştı.

Oluşturmayı planladıkları "altıgen" ittifak ekseninin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını dile getiren Netanyahu, Hindistan Başbakanı Modi'nin de bu bağlamda 25 Şubat Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini kaydetmişti.

