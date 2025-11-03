Dolar
42.05
Euro
48.48
Altın
4,004.94
ETH/USDT
3,726.70
BTC/USDT
108,160.00
BIST 100
11,118.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında son yıllarda çarpıcı bir ilerleme katettiğini bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

Ankara

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından Parlamentoya sunulan Fransa'nın 2025 yılı silah ihracat raporunda, silah pazarında rekabet ortamının son dönemlerde önemli ölçüde değiştiği dile getirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, ABD, Rusya, Almanya gibi sektörün önde gelen silah ihracatçılarının yanı sıra savunma ürünlerini giderek geliştiren Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi "yeni aktörlerin de silah pazarında giderek daha fazla söz sahibi olduğunun" altı çizildi.

Türkiye'nin "son on yılda en büyük on küresel ihracatçı arasında en etkileyici ilerlemelerden birini katettiği" vurgulanan raporda, Ankara’nın "silah endüstrisinin gelişimine büyük yatırımlar yapmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

Raporda, "(Türkiye silah endüstrisi) özellikle çok sayıda insansız hava aracı (İHA) sözleşmesiyle ihracatta 2023'e kıyasla yüzde 80'lik bir artış göstererek 2024'te yeni bir rekora imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor
"Toplumsal Cinsiyet Karmaşasında Kültürel Terörün Sosyalleşmesi: LGBT Lobileri Örneği" raporu yayımlandı
Anadolu Ajansının "28. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı
Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası
Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

Fransa'ya göre Türkiye savunma ürünleri ihracatında çarpıcı ilerleme gösteriyor

İzmir'de kentsel dönüşüm hak sahiplerinden Büyükşehir Belediyesine kira tepkisi

Türkiye ile Suriye arasında transit taşımacılık kasım ayında başlıyor

OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantısı Paris'te gerçekleştirildi

OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantısı Paris'te gerçekleştirildi
Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi

Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi
Türkiye ve İsviçre'nin ortak projeler geliştirme potansiyeli bulunuyor

Türkiye ve İsviçre'nin ortak projeler geliştirme potansiyeli bulunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet