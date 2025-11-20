Dolar
Gündem

Ankara'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesinde drift atıp aracını vatandaşların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişinin yakalandığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Ankara'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıl 2025 ama hala vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan sürücüler var. Bu görüntüler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Keçiören'de drift atıp aracını vatandaşların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.A.K. isimli sürücünün yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, drift atan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içerisinde ikinci defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz. Unutmayalım trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

