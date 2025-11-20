Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu.
Muğla
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mazgallar taştı. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki otomobil, biriken su nedeniyle yolda mahsur kaldı. Otomobillerden biri sürücünün müdahalesi sonrası yeniden çalışırken diğeri vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Belediye ekipleri sorun yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
İlçede sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.