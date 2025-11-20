Dolar
Gündem

Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu.

Ali Ballı  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mazgallar taştı. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki otomobil, biriken su nedeniyle yolda mahsur kaldı. Otomobillerden biri sürücünün müdahalesi sonrası yeniden çalışırken diğeri vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

Belediye ekipleri sorun yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

İlçede sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

